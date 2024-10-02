الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

استدعاء شهود واقعة مصرع شخص عقب سقوطه من أعلى عقار بعين شمس

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

أمرت نيابة عين شمس باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول مصرع شخص عقب سقوطه من الطابق السابع بعين شمس وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.


تلقي قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بشارع محمود النواوي، على الفور انتقل قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن أحد الأشخاص سقط من الطابق السابع وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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