الخميس 03 أكتوبر 2024
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اعرفي التغذية السليمة للحفاظ على صحة أسرتك في فصل الخريف

فصل الخريف، فيتو
فصل الخريف، فيتو

في فصل الخريف ترتفع وتنخفض درجات الحرارة ما يؤثر في مناعة الصغار والكبار وبالتالي تنتشر الأمراض المعدية.

لذا يجب الاهتمام بالتغذية السليمة في فصل الخريف لأنها تساعد في تقوية المناعة ما يساعد في الوقاية من الأمراض المعدية في الخريف.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، في فصل الخريف تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بين الكبار والصغار بسبب التغيرات الجوية، هذا غير الاكتئاب وتعب العضلات والجسم بشكل عام، وفي هذه الفترة يحتاج الجسم، إلى نظام غذائي متوازن يدعّم المناعة ويحافظ على الصحة العامة، والاختيارات الغذائية السليمة تكون مفتاح للحفاظ على النشاط والقوة.

نصائح غذائية للحفاظ على المناعة فى الخريف

وأضاف حلمي، أن هناك نصائح مهمة يجب اتباع للحفاظ على التغذية السليمة التى تقوى المناعة فى فصل الخريف، منها:

  • تناول الفاكهة والثمار مثل الحمضيات والكيوي لأنها غنية بفيتامين C والألياف، ما يقوي المناعة، أما الموز فهو مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يحسن المزاج ويدعم صحة القلب.
  • تناول الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة وهى تحتوى على أحماض أوميجا 3، ودهون صحية تحسن حالة الجلد وتدعم القلب وتقوي المناعة.
  • تناول المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز، لأنها أحماض دهنية مفيدة وماغنيسيوم وزنك، الذي يدعم الجهاز العصبي والمناعة في الجو البارد.
  • الإهتمام بتناول الفاكهة المجففة مثل التمر والمشمش والخوخ وهي بديل طبيعي للسكر، وغنية بالفيتامينات والألياف التي تحافظ على الطاقة.
  • تناول الأطعمة المخللة والمخمرة مثل الملفوف والجزر فهي مفيدة جدًّا لاحتوائها على فيتامين C وحمض اللبنيك، الذي يساعد على امتصاص الفيتامينات ويحمي من الأمراض.
تقوية المناعة في الخريف، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك في المدارس 

وبالنسبة لأطفال المدارس، هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على مناعة الطفل، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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