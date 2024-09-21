العمى وأمراض القلب الأبرز، تأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية على أعضاء الجسم المختلفة

يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة، مما يجعل من الصعب محاربة الأشياء التي يمكن أن تجعل الشخص مريضًا، ومع إضعاف الفيروس للدفاعات الطبيعية، قد يلاحظ علامات في جميع أنحاء الجسم، ولكن إذا بدأ في تناول أدوية العلاج المضاد للفيروسات القهقرية في وقت مبكر من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد لا يعاني من معظم هذه المشاكل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

تأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية على الجهاز المناعي

يحتوي الجهاز المناعي على العديد من أنواع خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، ويدخل فيروس نقص المناعة البشرية داخل نوع يسمى خلايا CD4 ويصنع نسخًا من نفسه، ويقتل الفيروس الخلية، وتنطلق الفيروسات الجديدة للعثور على المزيد.

يستجيب الجسم عن طريق صنع المزيد من خلايا CD4، ولكن بعد فترة، لا يمكنه مواكبة الفيروس، هذا يجعل جهاز المناعة ضعيفًا، وأكثر عرضة للإصابة بالمرض، حتى من الجراثيم الشائعة، وتستمر العدوى لفترة أطول، وتكون أكثر شدة، وقد تعود بشكل متكرر.

تأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية على العينين

بعض مشاكل العين خفيفة، ولكن البعض الآخر يمكن أن يكون شديدًا بما يكفي للتسبب في العمى، وبعض أكثر المشاكل شيوعًا هي العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى نزيف في شبكية العين (الأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من العين) وانفصال الشبكية، حوالي 7 من كل 10 أشخاص مصابين بالإيدز غير المعالج سيعانون من مشاكل مرتبطة بالإيدز في أعينهم، وعادةً ما يكون ذلك بسبب الفيروس المضخم للخلايا.

قد لا تظهر أي أعراض حتى تتفاقم المشاكل، لذا إذا كان الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية المتقدم، فمن المهم إجراء فحوصات العين بانتظام، خاصة إذا شعر المريض بالأعراض التالية:

أصبحت الرؤية ضبابية أو مزدوجة.

لا تبدو الألوان صحيحة.

ترى بقعًا.

عيون دامعة أو حمراء.

حساسسة للضوء.

ألم فى العينان.

تأثير فيروس نقص المناعة البشرية على الجهاز الدوري

هناك عدة عوامل تزيد من فرص الإصابة بمشاكل القلب، ولأن فيروس نقص المناعة البشرية يؤثر على جهاز المناعة، فإن الجسم سوف يصاب بالالتهابات أثناء محاولته محاربة العدوى، وكأنه في حالة غليان مستمر، وقد ارتبط هذا النوع من الالتهابات بأمراض القلب.

بعض الأدوية التي يتناولها المريض لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، ومشاكل في تكسير الدهون، ويزيد مرض السكري بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يحتاج إلى أدوية للتحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

إذا كان يدخن، فمن المهم الإقلاع عن التدخين، وتناول مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، والكثير من الحبوب الكاملة، والأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، اختر قطع اللحم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم ومارس الرياضة، مثل المشي السريع، لمدة 20 إلى 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان 5 أو 10 أرطال فقط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

تأثير فيروس نقص المناعة البشرية على الكلى

يرتبط ارتفاع ضغط الدم والسكري بفيروس نقص المناعة البشرية، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، ويساعد النظام الغذائي الصحي وعادات التمرين التي تفيد القلب في الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم تحت السيطرة، وهذا يساعد أيضًا في حماية الكلى.

يمكن لبعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أن تلحق الضرر بالكليتين

يحتاج الطبيب إلى فحص الكليتين بانتظام لأن المريض قد لا يلاحظ علامات مرض الكلى.

تأثير فيروس نقص المناعة البشرية على الجهاز العصبي

يعاني حوالي نصف المصابين بالإيدز من مشاكل عصبية مرتبطة بالفيروس. يمكن أن تؤدي العدوى أو الالتهاب إلى تلف النخاع الشوكي أو الدماغ ومنع الخلايا العصبية من العمل بالطريقة التي ينبغي لها، ويمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تؤثر على الجهاز العصبي.

الدماغ

يمكن أن يؤدي الالتهاب في الدماغ والحبل الشوكي إلى الارتباك ومشاكل التفكير الأخرى بالإضافة إلى الضعف والصداع والنوبات ومشاكل التوازن.

عندما يكون الإيدز في مرحلة متقدمة، قد يصاب المريض بالخرف ويواجه مشاكل في تذكر الأشياء.

يمكن أن يؤثر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أيضًا على الصحة العقلية، ويعاني العديد من الأشخاص المصابين به من الاكتئاب أو القلق.

الأعصاب

يمكن أن يهاجم الفيروس المضخم للخلايا الانتهازي الأعصاب، مما يجعل من الصعب التحكم في الذراعين والساقين أو المثانة.

من الشائع أن تتكون ثقوب صغيرة في ألياف العمود الفقري عندما لا يحصل الأشخاص المصابون بالإيدز على العلاج، ويُطلق على هذا اعتلال النخاع الفجوي ويسبب صعوبة في المشي.

ويتسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الأدوية التي يعالجها أيضًا في تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، مما يسبب اعتلال الأعصاب، ويشعر بألم أو خدر أو ضعف أو حرقة أو تصلب أو وخز.

ويمكن أن يقلل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية من خطر الإصابة بهذه الحالات أو المضاعفات.