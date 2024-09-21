السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد لأولياء الأمور: تحسن ملحوظ في الطقس مع دخول المدارس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

يبدأ غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر أول أيام فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية ويتزامن معه دخول المدارس، ومن المتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 - 09- 2024

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء لتضفي مزيدا من التحسن في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

درجات الحرارة اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 - 09- 2024

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

درجات الحرارة غدا السبت 21- 09- 2024 في مصر

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

البحوث الفلكية: غدا بداية الخريف، وهذا سبب تساوى الليل والنهار

الدوري الإنجليزي، نونيز يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

من القبض عليه حتى إخلاء سبيله.. محطات في قضية صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية