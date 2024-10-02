الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي إلي الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري والمقرر أن تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من يوم 20 وحتي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي. 

ومن المقرر أن يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء  إلي  الإمارات يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري وفقا لما جاء في البيان الذي أصدره مجلس أبوظبي الرياضي.

وعلي صعيد متصل استقر مسؤولو النادي الأهلي في وقت سابق علي اختيار محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي رئيسا لبعثة الأحمر خلال رحلة الإمارات. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ووفقا لما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي فأن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ستقام يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر علي ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي حال نجاح الأهلي في تخطي سيراميكا كليوباترا فسيواجه الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز  يوم الخميس 24 أكتوبر في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

أما في حال السقوط أمام سيراميكا سينافس الأحمر  في  مباراة المركز الثالث على استاد آل نهيان يوم الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة.

محمد رمضان يفتح ملف التجديد لرباعي الأهلي  

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي،  القائم بأعمال مدير الكرة، فتح ملف التجديد للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء وذلك قبل بداية الموسم الجديد

 بجانب التجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، والذي سيعقد محمد رمضان جلسة معه بشأن حسم أمر التجديد للأحمر، سيناقش محمد رمضان تجديد عقود كلا من   حمزة علاء  وأحمد نبيل كوكا، وأكرم توفيق.

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

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