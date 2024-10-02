الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزيـر الدفـاع يبعث برقيـة تهنئـة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة المصرية,
القوات المسلحة المصرية, فيتو

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام  للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024، جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد , الذى جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتدٍ ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا النصر العظيم , ويؤكدون لسيادتكم وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على الوطن ومقدساته وسلامة أراضيه , محافظين على إنجازات جيل أكتوبر التى حفظت للوطن عزته وكرامته فى يوم مجيد من أيام العسكرية المصرية حفظكم الله ورعاكم وحفظ مصر وشعبها بقيادتكم الوطنية الحكيمة وكل عام وسيادتكم بخير.

 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2024.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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