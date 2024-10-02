المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، أ ن رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما أنها تقوم بدور حيوى لتوعية وتثقيف من لم يعاصروا نصر اكتوبر العظيم.

وأضاف المتحدث العسكرى فى تصريحات إذاعية اليوم، إن القوات المسلحة تحرص على دعم المجتمع المدنى والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

المقاتل المصرى الركيزة الأساسية

وأوضح المتحدث العسكرى أن المقاتل المصري هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير في القوات المسلحة.

وأشار إلي أن دعم قدرات وإمكانات كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين المقدرات الاقتصادية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأكد أن معركة الوعى تحدٍ رئيسى ولها دور كبير في عملية البناء والتنمية، متابعا: “نحن حريصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومة الموثقة من مصدرها الرسمى”.

القوات المسلحة والتحديات الراهنة

ولفت إلي ان القوات المسلحة تعد من أكبر الدول المشاركة فى بعثات الأمم المتحدة، مشددا علي أن تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية يأتي إنطلاقًا من المسئولية والثوابت المصرية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

واستكمل حديثه قائلا ان القوات المسلحة تحرص على دعم المجتمع المدنى والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

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