تضرر 100 منزل في منطقة واحدة بإسرائيل بسبب الهجوم الإيراني

ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي خلف خسائر باهظة على منطقة واحدة تضم بلدت ومستوطنات محتلة وهو ما يقول بتأثير أكبر للضربة الإيرانية المفاجئة.

دوى صفارات الإنذار في مختلف أنحاء الاحتلال

ووفق وسائل الإعلام، فقد تضرر 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط كيان الاحتلال بسبب الهجوم الإيراني هذا علاوة على خسائر أخرى في مناطق متفرقة طالتها الصواريخ الإيرانية.

وأطلقت إيران صواريخ على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار في مختلف أنحاء الاحتلال وهرع المدنيون إلى الملاجئ.

وقالت إيران إن الهجوم على إسرائيل جاء ردا على عدد من تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي بدءا من استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء الهجوم الإسرائيلى

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي انتهاء الهجوم وقال إن الإسرائيليين أحرار في مغادرة الملاجئ وتعهد بالرد على إيران "في المكان والزمان الذي يحدده".

في هذه الأثناء، هدد الحرس الثوري الإيراني بـ"هجمات ساحقة" إذا ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي.

هجمات برية على لبنان

وجاء إطلاق الصواريخ بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجمات برية على لبنان، في أكبر تصعيد للحرب منذ اندلاع القتال في غزة قبل عام.