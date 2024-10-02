الصحة اللبنانية: 55 شهيدا و156 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الغارات الإسرائيلية «في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 بجروح».



ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحزب الله، استشهد 1873 شخصًا، كما أفاد تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية الثلاثاء. وعبر نحو 240 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، منذ 23 سبتمبر، كما أعلنت الوحدة في التقرير نفسه.

وأوضحت الوحدة أن بين العابرين 176,080 مواطنًا سوريًّا و63,373 مواطنًا لبنانيًّا.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، التي تعتبر مناطق نفوذ لحزب الله، كان أعنفها الغارات التي شنتها يوم الجمعة الماضي والتي اغتالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا في بيان من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله في المباني هناك.

وقال في إنذار عاجل « إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها،أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سنعمل بقوة ضدها على المدى الزمني القريب».

وأضاف «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».



استدعاء 4 ألوية احتياطية إسرائيلية

ويتعرض لبنان لهجمات إسرائيلية عنيفة منذ نحو أسبوع، أسفرت عن اغتيال قادة كبار في حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.

واستدعى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 ألوية احتياطية إضافية لعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.

وبحسب وكالة رويترز، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «سيسمح هذا باستمرار نشاط العمليات ضد حزب الله وتحقيق الأهداف العملياتية بما في ذلك العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم».