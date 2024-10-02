حزب الله: تصدينا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة وكبدناها خسائر

أعلن حزب الله أنه تصدى فجر اليوم الأربعاء لـ قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة عديسة وأجبرها على التراجع واشتبك معها وكبدها خسائر.

وفي بيان للحزب قال: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع».

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

استهدفت غارة إسرائيلية فجر الأربعاء الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، وذلك بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي سكان أحد أحياء المنطقة ودعوتهم لإخلاء مساكنهم.



وقال مصدر أمني لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ «غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت»، فيما سمع صحافيون في فرانس برس دويّ انفجار في المنطقة التي تعرضت لغارات عديدة منذ الجمعة.



أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية



وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا في بيان من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله في المباني هناك.

وقال في إنذار عاجل «إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها،أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سنعمل بقوة ضدها على المدى الزمني القريب».

وأضاف «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

استدعاء 4 ألوية احتياطية إسرائيلية

ويتعرض لبنان لهجمات إسرائيلية عنيفة منذ نحو أسبوع، أسفرت عن اغتيال قادة كبار في حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.

واستدعى الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، 4 ألوية احتياطية إضافية لعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.

وبحسب وكالة رويترز، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «سيسمح هذا باستمرار نشاط العمليات ضد حزب الله وتحقيق الأهداف العملياتية بما في ذلك العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء بوابل من الصواريخ البالستية لم يخلّف أيّ تأثير على القدرة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي الذي «سيضرب الليلة بقوة» في الشرق الأوسط.

وقال المتحدّث باسم الجيش دانيال هاجاري إنّ «سلاح الجو يواصل عمله بكامل طاقته، والليلة سيواصل توجيه ضربات قوية في الشرق الأوسط، كما كان يفعل طيلة العام الماضي»، متّهما إيران بأنها «ارتكبت الليلة عملا خطرا دفع الشرق الأوسط نحو التصعيد».