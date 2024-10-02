الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله: تصدينا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة وكبدناها خسائر

مجسمات مصغرة لجنود
مجسمات مصغرة لجنود إسرائيليين ومقاتلين من حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله أنه تصدى فجر اليوم الأربعاء لـ قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة عديسة وأجبرها على التراجع واشتبك معها وكبدها خسائر.

وفي بيان للحزب قال: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع».

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

استهدفت غارة إسرائيلية فجر الأربعاء الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، وذلك بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي سكان أحد أحياء المنطقة ودعوتهم لإخلاء مساكنهم.


وقال مصدر أمني لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ «غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت»، فيما سمع صحافيون في فرانس برس دويّ انفجار في المنطقة التي تعرضت لغارات عديدة منذ الجمعة.


أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية


وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرا في بيان من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله في المباني هناك.

وقال في إنذار عاجل «إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها،أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سنعمل بقوة ضدها على المدى الزمني القريب».

وأضاف «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

استدعاء 4 ألوية احتياطية إسرائيلية

ويتعرض لبنان لهجمات إسرائيلية عنيفة منذ نحو أسبوع، أسفرت عن اغتيال قادة كبار في حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.

واستدعى الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، 4 ألوية احتياطية إضافية لعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.

وبحسب وكالة رويترز، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «سيسمح هذا باستمرار نشاط العمليات ضد حزب الله وتحقيق الأهداف العملياتية بما في ذلك العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء بوابل من الصواريخ البالستية لم يخلّف أيّ تأثير على القدرة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي الذي «سيضرب الليلة بقوة» في الشرق الأوسط.

وقال المتحدّث باسم الجيش دانيال هاجاري إنّ «سلاح الجو يواصل عمله بكامل طاقته، والليلة سيواصل توجيه ضربات قوية في الشرق الأوسط، كما كان يفعل طيلة العام الماضي»، متّهما إيران بأنها «ارتكبت الليلة عملا خطرا دفع الشرق الأوسط نحو التصعيد».

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

حزب ال قوة إسرائيلية بلدة عديسة قطاع غزة الضاحية الجنوبية لبيروت الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

أخبار مصر: زيادة سعر دواء شهير، كيف أنقذت 3 دول كبرى إسرائيل، مفاجأة بقائمة الفراعنة لمواجهة موريتانيا، قفزة للذهب بعد هجوم إيران

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا

كيف تحجز أراضي الإسكان والسداد بالدولار؟

انتهاء حصار صلاح الدين للقدس بالاستيلاء عليها بعد 80 عاما تحت قبضة الصليبيين

منوعات

المزيد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شرب القهوة وخطورة الإفراط فيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية