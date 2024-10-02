الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطالب السكان بإخلاء مناطق جديدة بالضاحية الجنوبية لبيروت

أعمدة دخان تتصاعد
أعمدة دخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرًا في بيان من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله في المباني هناك.

وقال في إنذار عاجل «إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها،أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سنعمل بقوة ضدها على المدى الزمني القريب».

وأضاف «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».


استدعاء 4 ألوية احتياطية إسرائيلية

ويتعرض لبنان لـهجمات إسرائيلية عنيفة منذ نحو أسبوع، أسفرت عن اغتيال قادة كبار في حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.

واستدعى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 ألوية احتياطية إضافية لعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.

وبحسب وكالة رويترز، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «سيسمح هذا باستمرار نشاط العمليات ضد حزب الله وتحقيق الأهداف العملياتية بما في ذلك العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم».

 

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جيش الإحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت حزب الله حي حارة حريك الأمين العام حسن نصر الله

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