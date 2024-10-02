إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

الهجوم الإيراني على إسرائيل، ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل تضررت بسبب الهجوم الإيراني.

أضرار الهجوم الإيراني على إسرائيل

وشنت إيران هجوما صاروخيا عنيفا على إسرائيل، أمس الثلاثاء، استخدمت فيه عشرات الصواريخ البالستية بعيدة المدى والتى اخترقت أجواء دولة الاحتلال.

هجوم إيراني بعشرات الصواريخ على إسرائيل

وفي السياق ذاته أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية، حدوث عطل جزئي في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس جراء سقوط الصواريخ الإيرانية.

ومن جانبه قال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي استهدفت عدة مواقع في إسرائيل.

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