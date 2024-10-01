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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 84 إلى 88 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 83 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 200 جنيه للكيلو، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 740 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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بعد ارتفاع البلطي، تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق

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أسعار الأسماك اليوم الإثنين، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور

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