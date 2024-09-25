البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 81 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 78 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيها للكيلو. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 720 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 40 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.