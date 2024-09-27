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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 185 جنيها للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.
  • تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح  سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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البلطي يرتفع 5 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

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البلطي بـ 100 جنيه والبوري بـ 150، ارتفاع أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة (فيديو)

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