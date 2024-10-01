الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات

استهدفت جماعة الحوثيين مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات، اليوم الثلاثاء، من خلال مسيرات وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، قبل وقت سابق أنها أطلقت صاروخًا باليستيًّا باتجاه تل أبيب، وطائرة مسيرة صوب عسقلان، وذلك تضامنًا مع غزة ولبنان.

جماعة الحوثي تطلق صاروخ باليستي باتجاه تل ابيب



وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "حققت العمليتان أهدافهما بنجاح"، وفق وكالة "رويترز".

وتابع: "سننفذ مزيدًا من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارًا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان، ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان".