إسرائيل لواشنطن: العملية البرية في لبنان لن تطول

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إبلاغها واشنطن أن العملية البرية في لبنان "لن تطول".

عملية برية محدودة في لبنان

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية برية محدودة تقودها "الفرقة 98" في جنوب لبنان، تستهدف معاقل حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان فجر الثلاثاء إن هذه العمليات البرية "بوشرت قبل ساعات قليلة" وهي "محدودة وموضعية ومحددة الأهداف" وموجهة ضد أهداف ومنشآت إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان.

ولم يوضح الجيش عدد الجنود المنخرطين في هذه العمليات البرية.

وسبق أن نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش قوله إن "المناورة البرية في لبنان ستكون أكثر صعوبة وتعقيدًا مما كانت عليه ضد حماس".

فيما حذر المجلس الأمني القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من توسع إسرائيل في، معتبرًا أن ذلك "أمر خطير".