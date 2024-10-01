الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

كشفت القناة "13" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية غيرت أهداف حربها ضد لبنان.

إسرائيل تغير أهدافها من الحرب على لبنان

وحول التفاصيل السرية لهذا القرار، قالت القناة إنه قبل نحو أسبوعين كان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على هدف للحرب، لا يزال سريا، هو "تجنب حملة واسعة تشمل إيران".

 

تقليص الحملة المتعددة الساحات

ويوم الخميس، عشية تصفية الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، ذكرت القناة أنه جرى تغيير الهدف سرًا إلى "تقليص الحملة المتعددة الساحات"، مع استمرار حالة التعتيم على المدة التي سيبقي فيها الجيش الإسرائيلي في لبنان.

ويتزايد الخوف من توسيع الحملة في إسرائيل مع بداية الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان، بعد أن أنهى المستوى العسكري الاستعدادات بالفعل وحصل على موافقة المجلس العسكري والمستوى السياسي، ونفذها فورا بدعم أمريكي.

وكجزء من الدخول الرابع للجيش الإسرائيلي إلى لبنان، فإن التهديد الرئيس للمقاتلات الإسرائيلية يأتي من فرقة "حزب الله" المضادة للدبابات، التي يتوقع أن يتم تشغيلها من قبل كبار مسؤولي الحزب الباقين على قيد الحياة، إلى جانب استخدام المتفجرات وصواريخ كورنيه.

وفي السياق، أشارت القناة إلى إفادة صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من قبل مصادر أمريكية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالفعل نيتها شن عملية برية "محدودة" في لبنان.

وذكر مسؤول أمريكي في حديث مع شبكة "بي بي سي" أن العملية البرية مرصودة أمريكيا.

وقال الرئيس الأمريكي: "أنا على علم بخطة غزو لبنان، وأتوقع أن توقفها إسرائيل. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعا في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين في ظل التوترات على الحدود الشمالية.

وقلل المسؤولون الإسرائيليون من شأن تحذير الرئيس جو بايدن، مشيرين إلى أنه يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة.

وأشارت مصادر إلى أنه على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي، فإن الأسلحة ما زالت تُرسل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وإن العمليات مستمرة، بدعم أمريكي غير تقليدي.

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