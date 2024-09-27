جماعة الحوثي تستهدف إسرائيل بصاروخ باليستي ومسيرة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة أنها أطلقت صاروخًا باليستيًّا باتجاه تل أبيب، وطائرة مسيرة صوب عسقلان، وذلك تضامنًا مع غزة ولبنان.

جماعة الحوثي تطلق صاروخ باليستي باتجاه تل ابيب

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان:" حققت العمليتان أهدافهما بنجاح"، وفق وكالة "رويترز".

وتابع: "سننفذ مزيدًا من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارًا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان، ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان".