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رياضة

بطريقة مختلفة عن احتفاله الشهير، كشف "سر" احتفال رونالدو بهدفه في الريان القطري (فيديو)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى فوز مثير على ضيفه الريان القطري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 76 عبر تسديدة قوية بقدمه اليسرى إلى الزاوية اليمنى لمرمى الريان، ليصل إلى هدفه رقم 904 في مسيرته الكروية الحافلة.

واحتفل رونالدو بطريقة خاصة مختلفة عن احتفاله الشهير (Siuuu)، حيث توجه نحو الراية الركنية ورفع إصبعي السبابة نحو السماء.

ووفقًا لما كشفته شبكة "تي إن تي" سبورتس، فقد أهدى رونالدو هذا الهدف إلى ذكرى والده الراحل، حيث صادف يوم المباراة (30 سبتمبر) عيد ميلاد والده الراحل خوزيه دينيس أفيرو، الذي وُلد في 30 سبتمبر 1953 وتوفي في 6 سبتمبر 2005.

وتعليقا على احتفاله، قال رونالدو خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: "الآن أستمتع باللعب والانتصارات. الأرقام لا تهمني، لكن هدف اليوم كان له طعم خاص. كنت أتمنى أن يكون أبي هنا ليشهد هذا اليوم".

وأضاف رونالدو: "الحياة تحت الضغط هي الحياة الطبيعية بالنسبة لي، وهذا الضغط كان رفيقي منذ أول يوم ارتديت فيه قميص مانشستر يونايتد، وسيستمر حتى آخر يوم في حياتي".

وكان النصر قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الشرطة العراقي بهدف لمثله، ومن المقرر أن يخوض الفريق 6 مباريات أخرى في مجموعة الغرب ضمن البطولة.

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي الريان القطري دوري أبطال آسيا

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