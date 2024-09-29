تحركات داخل النصر السعودي لتجديد عقد كريستيانو رونالدو

كشف تقارير صحفية سعودية عن أن نادي النصر السعودي فتح المفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق من أجل تجديد عقده.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، إلى صفوف النصر في يناير 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2025.

النصر يجهز عقد جديد لرونالدو

وبحسب الصحفي الإيطالي، نيكولا شيرا فإن النادي السعودي فتح محادثاته، لتمديد عقد رونالدو الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأشار إلى أن "الدون" يرغب في المشاركة مع البرتغال في كأس العالم 2026، سعيًا إلى أن يحقق رقمًا تاريخيًا كأول لاعب يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال بعدما خاض نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، و2022)، وهو ما قد يقوده لحسم ملف النصر مبكرًا بحثًا عن الاستقرار قبل الحدث العالمي.