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رياضة

حسين لبيب يتحدث عن صدمة جديدة تواجه الزمالك خلال أيام

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON علي هامش تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي. 

وقال لبيب: "ممكن أن يتعرض الزمالك لإيقاف القيد للمرة الخامسة يوم  4 أو 5 أكتوبر المقبل، ويوجد أشخاص حرضوا اللاعب الجابوني علي عدم اتمام تعاقدة مع الزمالك”. 

وأضاف: “وفقا للخطة الموضوعة فأن في نهاية فترة المجلس الحالي سيكون الزمالك واقف علي أرض صلبة لانا لدينا كوادرعلي أعلي مستوي”. 

وأكمل: “كانت توجد حملة ممنهجة ضد الزمالك، ويحدث انتقادات اعلامية كبيرة على الفريق ومجلس الإدارة ولا أفهم السبب لهذا، كمثال ما حدث في صفقة اللاعب المغربي ” بنتايك “ الذي استمرت عليه حملة هجوم لمدة 12 يوم دون رؤية اللاعب”. 

وأضاف" الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والذي يقول غير ذلك لا يفقة شيئ في الرياضة والذي لا يعجبه حديثي يجب أن يبعد تمام عن هذا المجال ". 

وزاد “ عندما شاهدت وجوه لاعبي الزمالك منذ لحظة الأحماء شعرت بحصد السوبر الإفريقي لأنهم كانوا في حالة تركيزعالية،  ونمتلك لاعبين كبار أمثال شيكابالا وزيزو وعبدالله السعيد وعواد وناصر ماهر ”. 

وزاد" قولت للاعبي الزمالك أثبتو للشعب المصري  أنكم أفضل لاعبين في مصر، وجميع الاحاديث الذي قيلت لا يصح أن تقال علي مثل هؤلاء النجوم الكبار". 

وأختتم “ مشكلة الزمالك كانت في دكة البدلاء لكنها كانت بها بعض النواقص وخلال انتقالات يناير والفترة الحالية دعمنا هذة الجزئية بشكل جيد ”. 

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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