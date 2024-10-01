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رياضة

حسين لبيب: تسلمنا الفريق في المركز الحادي عشر ووضعناه في المركز الثالث وهذا إنجاز

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON علي هامش تتويج الفريق بكاس السوبر الإفريقي. 

وقال:" سعداء بالإنجاز الذ حققناه ونخوض مهمة مستحيلة، ولا نطلب سوا الصبر علينا، عملنا جاهدين خلال ال10 شهور الماضية وحققنا لقبان قاريين منهم لقب من المنافس المباشر ". 

وأضاف: “ نرغب دائما في العمل دون ذكر اسماء لاننا نعمل كمؤسسة، ومنذ دخولنا الزمالك طالبنا  ان يلتف الجميع حول النادي ”. 

وواصل: " الزمالك كالعائلة وأي عائلة  لديها خلافات ولكن نحن ليس لدية خلافات بس أختلافات بسيطة في وجهات النظر". 

وزاد: “الجيمع يري التطوير المتواجد حاليا في الزمالك واستلمنا الفريقي في المركز الحادي عشر ووضعناه في المركز الثالث وهذا انجاز نظرا للظروف الحالية، ودعمنا الاسكواد بلاعبين جيدين وتعاقدنا مع جهاز فني مميز للغاية ”. 

واستطرد: "لاعبي الفريق أثبتوا لمصر كلها أنهم رجال، وذلك بعد الفوز أمام الأهلي وحصد السوبر الإفريقي ".

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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