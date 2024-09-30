بلجيكا تطالب المجتمع الدولي بتطبيق أقصى العقوبات ضد إسرائيل

طالبت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، اليوم بتطبيق "أقصى العقوبات" ضد إسرائيل.

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تطالب بمعاقبة إسرائيل

وقالت بيترا دي سوتر، إن الغزو البري المخطط للبنان ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ.

واعتبرت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن الغزو البري المخطط للبنان ليس دفاعًا عن النفس بل يثير حربًا شاملة.

وأكدت، أنه على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الرد بأقصى قدر من العقوبات على إسرائيل.

جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق في الضاحية إلى مغادرتها

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعا سكان مبان في الليلكي وحارة حريك برج البراجنة بـ الضاحية الجنوبية إلى مغادرتها حالًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مساء اليوم في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "إلى جميع الموجودين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية: "الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة".