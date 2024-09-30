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خارج الحدود

حزب الله يفاجئ إسرائيل بسلاح جديد، مواصفات الصاروخ نور الباليستى

حزب الله يستخدم صاروخ
حزب الله يستخدم صاروخ نور، فيتو

كشف حزب الله اللبناني، اليوم، أنه هاجم إسرائيل باستخدام الصاروخ نور الباليستى فى قصف  كفر جلعادي.

حزب الله يستخدم صاروخ نور الباليستى للمرة الأولى 

وكان حزب الله كشف العالم الماضى، عن صواريخ نور المضادة للسفن، ونشر شريطًا مصورًا يظهر منصات الإطلاق المتوفرة لديه للصواريخ المضادة للسفن.

والصاروخ نور، وهو صاروخ  طواف "كروز" مضاد للسفن، إيراني الصنع في الأساس وعبارة عن نسخة معدلة من صاروخَي C801و C802 الصينيَين

ويعتبر صاروخ نور، من بين أول النماذج في الصناعات العسكرية الإيرانية، التي استعرضتها القوّات المسلَحة الإيرانية عام 1991، ويتراوح مداه بين 40 و170كلم، بطول 6.38م، وقطر 36سم، كما يبلغ وزنه 715كغم، منها 165كغم للرأس الحربيّ، وهو مِن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.

وتقدر سرعة الصاروخ  النور بـ0.9 ماخ، وهو مخصص لاستهداف الزوارق أو المنصات الساحلية، كما يستخدَم على متن الحوامة BH-7، ونماذج أخرى زودت بها مروحيات ميل-17، ومقاتلات إف-4 الفانتوم.

حزب الله يستهدف مستوطنة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور

وقال حزب الله في بيانه، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، استهدف مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية اليوم الاثنين،مستوطنة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور".‏

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