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خارج الحدود

بالخرائط، أفيخاي أدرعي يدعو سكان هذه المناطق بجنوب لبنان إلى مغادرتها فورا

أدرعي، فيتو
أدرعي، فيتو

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مبان في الليلكي وحارة حريك برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لمغادرتها حالًا.

 

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق لبنانية لمغادرتها

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مساء اليوم في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "إلى جميع الموجودين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية: "الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة".

 

الإسكوا تصدر تقريرًا عن لبنان يثير القلق 

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دراسة تثير القلق بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. 

وتدعو الدراسة، التي تحمل عنوان "الأثر المتعدد الأبعاد للاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان"، إلى تدخل دولي عاجل لإنهاء النزاع ومعالجة أسبابه الجذرية، ولاستعادة الاستقرار في المنطقة بما يتماشى والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، إن الجيش الإسرائيلي، يوسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان.

نقلت القناة 13 العبرية، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها، إن هناك بوارج تابعة للجيش الأمريكي تتجه نحو الساحل اللبناني.

وعلى صعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية الدائرة داخل الأراضى اللبنانية، أفادت قناة "الجديد" بقيام طيران الاحتلال المعادي بإلقاء بالونات حرارية في أجواء العاصمة بيروت.

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حارة حريك الليلكي الضاحية الجنوبية برج البراجنة الاسكوا الجيش الإسرائيلي

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