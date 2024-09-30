الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان

العملية البرية في
العملية البرية في لبنان، فيتو

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن البيت الأبيض توافق مع إسرائيل، على شن عملية برية محدودة في لبنان فى لبنان، تقتصر على المناطق الحدودية القريبة من مناطق نفوذ حزب الله.

 

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق في الضاحية إلى إخلائها 

ومع التطورات التى تشير إلى إحتمالية توغل بري فى لبنان، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها فورًا.

 

تحذير لسكان مستوطنات الشمال بالبقاء قرب الملاجئ

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى تعليمات لسكان بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان بالبقاء قرب الملاجئ ومنع التجمهر وتقليل الحركة فيها.

في حين ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر أمني مطلع أن "الجيش اللبناني انسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية".

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها قبل  قليل إن الطيران الحربي الإسرائيلي يدخل الأجواء اللبنانية.

 

العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.
وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.
وأكد المسؤول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.

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