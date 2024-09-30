الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير سياسات دولية: الشرق الأوسط مشتعل وإيران لن تدخل حربا ضد إسرائيل

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

اعتبر الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التى قال فيها، إن العالم أحسن حالا دون نصرالله، دليل على تضامن البيت الأبيض مع ما تقوم به إسرائيل في لبنان وغزة واليمن

وتابع خبير خبير السياسات الدولية، إن المشهد مشتعل في الشرق الأوسط، والأمور خرجت عن نطاق المعقول.

حرب إقليمية في المنطقة بسبب التصعيد الإسرائيلي

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبراية، أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية، متابعا: «تدخل إيران في هذه الحرب غير متوقع، فهى تهتم بأمنها القومي وبملفاتها، ولبنان وفلسطين ليست جزءا أصيلا من أمنها القومي.

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إسرائيل تستهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين واللبنانيين 

وأكد أن آلية التصعيد بالنسبة لإسرائيل هي إلحاق أكبر قدر من القتل للفلسطينيين أو اللبنانيين حتى يكون رادع لهم بعدم التفكير في الهجوم على دولة الاحتلال.

ولفت  إلى أنه بعد 7 أكتوبر الماضي تغيرت السياسة الإسرائيلية إلى سياسة التعامل مع الجماعات التى لا تمثل دولا، إلا أن هذه الجماعات الصغيرة لا تخشى مهاجمة إسرائيل، كما يمكنها أن تتطور من عملياتها أو تستخم أسلحة متطورة.

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