الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اقتربوا من الملاجئ، بعد تحذير الإسرائيليين جيش الاحتلال يوسع القصف على لبنان

الملاجئ الإسرائيلية،
الملاجئ الإسرائيلية، فيتو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي، يوسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان.

كما أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلى، تعليمات لسكان مستوطنات إسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان بالبقاء قرب الملاجئ ومنع التجمهر وتقليل الحركة فيها.

أسباب العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

في حين ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن “الجيش اللبناني انسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية، وأعاد انتشاره فى نقاط أخري”.

تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية

أيضا أشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إلى أن صور أقمار اصطناعية رصدت تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي الاحتلال.
وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة، يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.
وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.

 

إسرائيل تبلغ أمريكا بقرب تنفيذ عملية برية فى جنوب لبنان

مارك 84، أمريكا تكشف عن نوع السلاح المستخدم في اغتيال نصر الله


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان العملية البرية الإسرائيلية الحدود اللبنانية ملية برية في لبنان

مواد متعلقة

الجيش الأمريكى يحرك بوارج إلى ساحل لبنان والاحتلال يلقى بالونات حرارية على بيروت

الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء لبنان، وأمريكا تعلن تنفيذ الاحتلال لعمليات محدودة

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

القبض علي موظف ببنك شهير في الدقي ما السبب؟

أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة

بزيادة تصل 2.5 جنيه، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

محمد شبانة يعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

المزيد
الجريدة الرسمية