اقتربوا من الملاجئ، بعد تحذير الإسرائيليين جيش الاحتلال يوسع القصف على لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي، يوسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان.

كما أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلى، تعليمات لسكان مستوطنات إسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان بالبقاء قرب الملاجئ ومنع التجمهر وتقليل الحركة فيها.

أسباب العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

في حين ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن “الجيش اللبناني انسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية، وأعاد انتشاره فى نقاط أخري”.

تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية

أيضا أشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إلى أن صور أقمار اصطناعية رصدت تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي الاحتلال.

وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة، يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.