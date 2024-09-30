تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

تضاعفت وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات تقريبا منذ عام 2005 وشهد أكثر من خمس مساحة محيطات العالم موجة حر شديدة عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، الاثنين.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن عالمة المحيطات كارينا فون شوكمان قولها في مؤتمر صحفي بواسطة الفيديو للإعلان عن تقرير "كوبرنيكوس" الثامن عن وضع المحيطات: "يمكن اعتبار ارتفاع درجة حرارة المحيطات بمثابة مؤشرنا للاحترار المناخي. كانت تتزايد بشكل مطرد منذ ستينات القرن العشرين. ومنذ عام 2005 تقريبا، تضاعف معدل ارتفاع درجة حرارة المحيطات".

وارتفعت درجة حرارة المحيطات بمقدار 1,05 واط لكل متر مربع منذ عام 2005، مقارنة بـ0,58 واط لكل متر مربع في العقود السابقة، وفقا للتقرير.

ارتفاع درجة حرارة المحيطات

ويؤكد هذا التقرير ما سبق أن توصلت إليه تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بـ التغيّر المناخي. ففي عام 2019، اعتبر خبراء المناخ هؤلاء المكلفون من قبل الأمم المتحدة أن "من المحتمل" أن يكون معدل ارتفاع درجة حرارة المحيطات زاد "أكثر من الضعف منذ عام 1993".

ويُفسر هذا الاحترار بكون المحيطات امتصت "أكثر من 90 % من الحرارة الزائدة للنظام المناخي" منذ عام 1970؛ بسبب الانبعاثات الهائلة لغازات الدفيئة التي تطلقها البشرية، وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وتعد المحيطات التي تغطي 70 % من سطح الأرض، منظّما رئيسًا لـ مناخ الأرض. وتتسبب المياه الدافئة بأعاصير وعواصف أكثر عنفا، مع ما يصاحبها من دمار وفيضانات.

ويترافق هذا الاحترار أيضا مع زيادة في موجات الحر البحرية، إذ شهدت 22 %من محيطات العالم موجة حر شديدة أو قصوى واحدة على الأقل عام 2023.

كذلك تميل موجات الحرّ البحرية التي أصبحت أوسع إلى أن تصبح أطول، إذ تضاعف متوسط مدتها السنوية القصوى.