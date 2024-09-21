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دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

بحيرات القطب الشمالي،
بحيرات القطب الشمالي، فيتو

أظهرت دراسات أجراها علماء من روسيا أن الاحتباس الحراري أثّر على التنوع النباتي وكميات الطحالب الموجودة في بحيرات القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم الروسية: "الدراسات التي أجراها علماء من معهد فيرنادسكي الروسي للجيوكيمياء والكيمياء التحليلية بينت أن ظاهرة الاحتباس الحراري كان لها أثر على زيادة نسبة النباتات الضارة والعوالق النباتية في مياه بعض بحيرات القطب الشمالي، وخصوصا البحيرات التي لا تخضع للتأثير البشري المباشر".

تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على بحيرات القطب الشمالي

وأضاف البيان: “أثبتت الدراسات وجود روابط وثيقة بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تركيز الفوسفور والنيتروجين والمواد العضوية في مياه البحيرات، كما ثبت تأثير العامل المناخي على زيادة محتوى الفوسفور في مياه البحيرات النائية، التغير المناخي أثّر أيضا على تركيز السيليكون ودوره في الدورة البيوجيوكيميائية”.

ويعتقد العلماء أن هذه الظاهرة التي تسمى "تخثث المياه" ضارة بالبيئة، وتشكل تهديدا على جودة المياه في الطبيعة بسبب زيادة تكاثر الطحالب الخضراء والزرقاء والبكتيريا التي تفرز السموم في المياه".

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد دراسات أجروها على أكثر من 100 بحيرة ما بين عامي 1990 و2023، قاموا خلالها بتقييم حالة مياه البحيرات بناء على مؤشرات مختلفة، مثل النقاوة وتركيز العناصر الموجودة فيها، مثل الفوسفور والفوسفات والكلورفيل.

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