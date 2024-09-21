طرح طبق البيض بـ 150 جنيها في المجمعات الإستهلاكية

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بدأت وزار ة التموين والتجارة الداخلية في طرح طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للكرتونة، بتخفيض يصل إلى 35%.

يأتي ذلك في إطار اتفاق بين وزارة التموين وبعض منتجي البيض، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأكدت وزارة التموين أن الدولة حريصة على الحفاظ على صناعة الدواجن، فضلا عن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الأعلاف.

وأوضحت أن ذلك ينعكس على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنون بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.