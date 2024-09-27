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اقتصاد

تباين أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، تباينت أسعار البيض في الأسواق، ما بين سعره في بورصة الدواجن ومحال الجملة والنصف جملة؛ فضلًا عن سعر البيض في منافذ وزارتي التموين والزراعة بعد تطبيق مبادرة خفض أسعاره.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

مبادرة طرح طبق البيض بـ 150 جنيهًا في المنافذ

يشار إلى أن  شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أعلنت طرح 6 آلاف طبق بداية من السبت 21 سبتمبر الجاري، سعر طبق البيض ضمن المبادرة يبلغ 150 جنيهًا؛ بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فما هي أسعار البيض في الأسواق خارج هذه المبادرة؛ وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض؟

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

 فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

 بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

ترواح سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

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