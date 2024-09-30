2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

قدم مربي أغنام في تركيا، عرض عملٍ مغريًا جدًا وغير مسبوق؛ بهدف إيجاد راعٍ لقطيعة مع تفاقم أزمة ندرة رعاة الماشية في تركيا.

وتعاني تركيا من ندرة الرعاة منذ سنوات؛ بسبب انتشار التمدن وعزوف الشبان عن تلك المهنة لصالح مهن أقل تعبًا؛ ما أثر على خطط حكومة أنقرة في زيادة عدد رؤوس الماشية من نحو 50 مليون رأس إلى 80 مليون رأس.

وقالت وكالة "إخلاص" الإخبارية المحلية، اليوم الاثنين، إن مربي الأغنام "نور الدين تشيلينك" قدم عرض عمل جديدا لأي راع يقبل العمل عنده، متضمنًا راتبًا شهريًا كبيرًا ومزايا وظيفية أخرى.

تفاقم أزمة ندرة رعاة الماشية في تركيا

وبحسب «ارم»، عرض الرجل الذي اضطر لبيع عدد كبير من أغنامه لعدم وجود راع لها، ولا يريد خسارة قطيعه كله، راتبًا شهريًا قدره 70 ألف ليرة تركية (أكثر من ألفي دولار) للراعي.

وسيحصل الراعي الذي سيستجيب لعرض تشيلينك، على باقة شهرية على الهاتف النقال من إحدى شركات الاتصالات المحلية، تتضمن 30 جيجابايت وعددا كبيرا من دقائق الاتصال والرسائل كل شهر.

كما أن صاحب الماشية سيتكفل بطعام الراعي وسكنه، بحيث لا يضطر للصرف من راتبه الشهري الذي بات يضاهي رواتب بعض فئات الموظفين في المؤسسات والشركات الحكومية.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، عرض العمل المغري في ولاية "إيلازيغ" في وسط تركيا، لكن لم ترد أي معلومات عن قبول أحد به حتى ساعة إعداد هذا التقرير.