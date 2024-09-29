ما أهمية الإفطار لطفلك قبل المدرسة وما الوجبة المثالية؟

وجبة الإفطار من الوجبات الرئيسية للأطفال والتى يجب الاهتمام بتناولها لأن تتحكم فى نشاط الجسم والتركيز طوال اليوم.

وتهمل العديد من الأمهات تقديم وجبة الإفطار للأبناء قبل الذهاب إلى المدرسة فى الصباح الباكر ظنا منها أنه يكفى ما تضعه له في اللانش بوكس، دون الوعي بمدى أهمية وجبة الإفطار.

أهمية وجبة الإفطار لطفلك قبل ذهابه إلى المدرسة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، خصوصًا للأطفال في سن الدراسة، لأن وجبة الإفطار تمنحهم الطاقة التي بيحتاجونها التركيز في دروسهم واستيعابها، لكن الكثير من الأمهات تواجه مشاكل في تحضير فطار صحي وسريع لأولادها، خصوصًا مع ضيق الوقت صباحا وضغوط الدراسة.

أفكار لوجبة إفطار مثالية لطفلك

وأضاف عبدالحميد، أن هناك أفكار بسيطة وصحية لوجبة فطور مثالية لطفلك في اليوم الدراسي، تساعده على التركيز والنشاط طوال اليوم، منها:-

بيض مسلوق أو أومليت: مصدر غني بالبروتين الذي يساعد على بناء العضلات والأنسجة، ويمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة.

خبز أسمر أو توست أسمر: مصدر للكربوهيدرات المعقدة التى تمنح طاقة تدريجية للجسم، وتحتوي على ألياف تساعد على الهضم.

جبنة قليلة الدسم: مصدر للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان.

خضروات: مثل الطماطم والخيار، حيث أن فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، وتساعد على ترطيب الجسم.

فاكهة: مثل التفاح أو الموز، وهى تمنح سكريات طبيعية تزيد الطاقة، وتحتوي على فيتامينات وألياف.

• الزبادي.

نصائح يجب اتباعها عند تحضير وجبة الإفطار

وتابع، هناك نصائح مهمة يجب اتباعها عند تحضير وجبة الإفطار للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، منها:-

التنوع في وجبة الإفطار: حتى لا يمل طفلك، ويحصل على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها.

إعطاء طفلك فرصة اختيار الإفطار من الأكلات المتاحة فى المنزل ليتحمس على تناولها.

تحضير الفطار من الليل لو الوقت ضيق فى الصباح.

جعل الإفطار صحي ومغذي، ما يساعد الطفل على بدء يومه الدراسي بنشاط وتركيز.

وجبة الإفطار

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.