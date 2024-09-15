الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

اتبعي هذه النصائح مع طفلك قبل بدء العام الدراسي الجديد

الدراسة
الدراسة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد تبدأ الأمهات فى إعداد الأبناء للدراسة من خلال بعض الإجراءات وذلك حفاظا على تركيزهم خلال فترة الدراسة.

ويأتي العام الدراسي الجديد بعد فترة طويلة من الإجازة الصيفية ما تسبب فى سهر الأطفال وضياع وقتهم طوال الوقت فى اللعب، ولكن تبدأ الأمهات فى ضبط كل ذلك استعدادا للدراسة.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل قبل بدء الدراسة 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه على الأمهات اتباع بعض النصائح مع الصغار قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك حفاظا على تركيزهم ومناعتهم طوال فترة الدراسة، ومن هذه النصائح:-

  • ضبط مواعيد نوم الأطفال تدريجيا ويجب إيقاظهم يوميا نصف ساعة أو ساعة مبكرا عن اليوم الذي يليه حتى يستطيعوا ضبط مواعيد النوم.
  • اقلال فترة جلوسهم على الموبايل بمعنى يمكن  السماح بساعة واحدة فى اليوم لحين بدء الدراسة، وفى الدراسة يكون مسموح به فقط فى الويك اند أى  مرة واحدة فقط فى الأسبوع ولمدة ساعة.
  • الإهتمام تقديم الطعام المفيد للأطفال مثل الخضروات والفاكهة التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الطبيعية والحديد.
  • تقديم الأسماك والمكسرات للطفل لأنها تحتوى على الأوميجا 3.
  • الاهتمام بالفيتامينات اليومية التى يتم اعطاؤها للطفل تحت إشراف الطبيب.
الدراسة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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