الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قبل بدء الدراسة، علامات تؤكد إصابة طفلك بصعوبات التعلم

صعوبات التعلم
صعوبات التعلم

تحرص الأمهات على الاهتمام بتغذية الصغار وتوفير جو هاديء للمذاكرة طوال فترة الدراسة فى المنزل حفاظا على تركيزهم وتفوقهم.

ولكن احيانا يعانى بعض الأطفال من صعوبات بالتعلم ما يزعج الأمهات كثيرا، ويبحثن عن حلول لتخطى هذه المشكلة حفاظا على مستقبل أبنائهن.

علامات تؤكد أن طفلك يعانى من صعوبات التعلم 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض العلامات التى تؤكد  أن الطفل يعانى من صعوبات بالتعلم، منها: 

  • اضطرابات في الإصغاء، وتعني شرود الذهن، وعدم القدرة على التركيز أو الانتباه، بحيث يميل الطفل للتشتت السريع لأي تأثير خارجي، كما يمل سريعًا من متابعة المثير ذاته، الأمر الذي يجعله غير قادر على تعلّم مهارات جديدة.
  • الإفراط في الحركة، بحيث يمتاز الطفل بكثرة النشاط والاندفاعية، مع التنويه إلى أن الحركة الزائدة ليس ضروريًّا أن تكون مصاحبة لظرف صعوبات التعلم.
  • التسرع والتهور، بحيث يكون الطفل مندفعا في إجابته أو ردود فعله وسلوكياته العامة، مثلًا: يلعب في النار، أو يقفز إلى الشارع بسرعة دون الانتباه إلى السيارات، أو يجيب على السؤال قبل أن يسمعه كاملًا، أو يُخطئ في الإجابة على سؤال يعرفه مسبقا.

 

صعوبات التعلم عند الأطفال 

 

  • اضطرابات لغوية، بحيث يواجه صعوبة في النطق أو في مخارج الأصوات أو في فهم الكلام، وإن تأخر الطفل في الكلام لسن الثالثة مثلا مؤشر على الاضطراب اللغوي، حيث إن الوقت الطبيعي للتكلم هو في السنة الأولى تقريبًا.
  • اضطرابات في التعبير اللفظي، وتعني تعبيره بعبارات غير مفهومة، أو خاطئة من حيث التركيب، وقد يعاني مما يسمى بـ (عجز التسمية)، حيث يصعب عليه إيجاد المصطلح المناسب للمعنى الذي يريده، فنجده يتحدث بجمل متقطعة، ويتوقف قليلًا للبحث عن الكلمة المناسبة التي يريد استخدامها.
  • اضطرابات في الذاكرة، للذاكرة ثلاثة أقسام رئيسية، هي: الذاكرة القصيرة، والعاملة والبعيدة، والفرد الطبيعي يستطيع توظيفها بالشكل المطلوب لتخزين المعلومات واسترجاعها عند الحاجة، أما الطفل الذي يعاني من صعوباتِ التعلم، فإنه يعجز عن ذلك، لذلك نجده يفقد الكثير من المعلومات التي يطرحها المعلم، ويحتاج دائمًا إلى تكرارها وتنويعها لتذكرها.
  • اضطرابات تعلمية، وعادةً ما تكون في تعلم القراءة والكتابة والحساب، وهي الأشياء التي يتعلمها الطفل في المراحل الابتدائية.
  • صعوبة في بناء علاقات اجتماعية، والسبب في هذا يعود إلى عدم قدرته على التعبير بالشكل السليم، وكذلك إلى نقص مهاراته الاجتماعية التي تجعل منه حساسًا في تعامله مع الآخرين.
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اتبعي هذه النصائح مع طفلك قبل بدء العام الدراسي الجديد

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صعوبات التعلم علامات تؤكد إصابة طفلك بصعوبات التعلم الدراسة تركيز الطفل الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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