قائمة الأفلام الروائية الطويلة المتنافسة في مهرجان الجونة بدورته السابعة

كشف مهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، عن عدد من الأفلام المتميزة المتنافسة على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي كالتالي:

قائمة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة

196 متر

Algiers

شكيب طالب بن دياب | الجزائر، فرنسا| 2024 | الفرنسية، العربية | 93 د

بعدما تثير قضية اختطاف فتاة عاصفة من الشكوك والتوتر في المدينة، تحاول الأخصائية النفسية البارعة دنيا ومحقق الشرطة سامي حل اللغز المحير وكشف شياطين الماضي.

مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي: جائزة أفضل فيلم

عمل أول

أثر الأشباح

Ghost Trail

جوناثان ميّيه | فرنسا، ألمانيا، بلجيكا | 2024 | الفرنسية، الإنجليزية، العربية | 105 د

حميد عضو في جماعة سرية تلاحِق قادة النظام السوري الهاربين. يتكلَّف بمهمة تأخذه إلى فرنسا، حيث يقتفي درب جلاده السابق ويتحتم عليه أن يواجهه.

مهرجان كان السينمائي: فيلم افتتاح مسابقة أسبوع النقاد

عمل أول

أضواء صغيرة

Tiny Lights

بياتا باركانوفا | التشيك، سلوفاكيا | 2024 | التشيكية | 76 د

تُستَبعد أملكا، ابنة الأعوام الستة، من جدال عائلي، فتقضي فترة ما بعد الظهر في هدوء على البحيرة. تعرف لاحقًا أن الضجة كانت بسبب خطة والدتها للانفصال والعيش كفنانة في براغ.

مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

الجميع يحب تودا

Everybody Loves Touda

نبيل عيوش | فرنسا، المغرب، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، النرويج | الدارجة المغربية، العربية | 102 د

تحلم تودا بأن تصبح شيخة، كما يسمون المغنية الفلكلورية حسنة السمعة في المغرب، تغني في حانات قريتها الصغيرة عن الحب والثورة، بينما تخطط للفرار إلى الدار البيضاء.

مهرجان كان السينمائي

حين تسمع صرصور الليل يحين دورك

Crickets, It's Your Turn

أولغا كوروتكو | فرنسا، كازاخستان | 2024 | الروسية، القازاقية | 94 د

ميري، ذات الـ25 عامًا، تعيش في ألماتي حيث تقابل نورلان. يدعوها الأخير لحفل عيد ميلاد صديقه في الجبال، لتبدأ بعد ذلك ليلة طويلة جدًا.

مهرجان لوكارنو السينمائي: مسابقة صُنَّاع أفلام الحاضر

عمل ثانٍ

سام

Toxic

سولي بلوايته | ليتوانيا | 2024 | الليتوانية، الإنجليزية | 99 د

في مدرسة محلية لتعليم عرض الأزياء، تتشكَّل رابطة فريدة بين مراهقتين تحلمان بالهرب من كآبة بلدتهما. يدفعهما الحلم بحياة أفضل إلى انتهاك أجسادهما بطرق بالغة التطرف.

مهرجان لوكارنو السينمائي: جائزة الفهد الذهبي في المسابقة الدولية، وجائزة أفضل عمل روائي أول

عمل أول

السلام عليكِ يا ماريا

Salve Maria

مار كول | إسبانيا | 2024 | الكتالونية، الإسبانية | 112 د

ماريا كاتبة صاعدة دخلت حديثًا عالم الأمومة، تتعثر في عنوان صادم: امرأة فرنسية تُغرِق توأمها ذوا الـ10 أشهر في حوض الاستحمام. يطاردها الخبر ويتحول إلى هوس في حياتها.



شكرًا لأنك تحلم معنا!

Thank You for Banking with Us!

ليلى عباس | فلسطين، ألمانيا، السعودية، قطر، مصر | 2024 | العربية | 92 د

عندما يتوفى الأب تاركًا مبلغًا كبيرًا في البنك، تضع الشقيقتان خلافاتهما جانبًا وتتحدان لمواجهة القانون المُستمَد من الشريعة الذي يمنح أخيهما ضِعف ميراث الواحدة منهما.

مهرجان لندن السينمائي

عمل أول

غريب

Stranger

شونفان يانغ | الولايات المتحدة، الصين، هولندا، النرويج، فرنسا | 2024 | الماندرين، الكانتونية، الإنجليزية | 113 د

الجميع غريب في غرف الفنادق، ذلك المكان الذي يصبح ملكك لبعض الوقت، وتتقاطع فيه حيوات النزلاء والعاملين. يتأمل الفيلم الحميمية المؤقتة التي تحتفظ بها تلك الغرف.



مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي: الجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما

الفتيات يبقين فتيات

Girls Will Be Girls

شوتشي تالاتي | الهند، فرنسا، النرويج، الولايات المتحدة | 2024 | الإنجليزية، الهندية | 118 د

في مدرسة داخلية صارمة، تستكشف ميرا ابنة الـ16 عامًا الرغبة والرومانسية، لكن صحوَتها الجنسية المتمردة تتعرقل على يد والدتها، تلك التي لم تتجاوز مراهقتها أبدًا.

مهرجان صندانس السينمائي: جائزة الجمهور في مسابقة السينما الدرامية العالمية | مهرجان صوفيا السينمائي الدولي: جائزة أفضل إخراج

عمل أول

الفستان الأبيض

The Inevitable Journey To Find A Wedding Dress

جيلان عوف | مصر | 2024 | العربية | 69 د

تنطلق وردة في رحلة بحث حثيثة عن فستان زفافها عشية يوم عرسها، وسرعان ما يتحول ذلك البحث إلى رحلة لاكتشاف الذات، إذ تواجه علاقتها بالقاهرة وعلاقتها بنفسها.

عمل أول | عرض عالمي أول



ماء العين

Who Do I Belong To

مريم جعبر | تونس، فرنسا، كندا | 2024 | العربية | 120 د

في قرية منعزلة شمال تونس، تجد عايشة نفسها مُحاصَرة بين أمومتها وبحثها عن الحقيقة، حين يعود ابنها من الحرب مع زوجته الغامضة الحامل، مُهددًا بفرض الظلام على كامل القرية.

مهرجان برلين السينمائي الدولي: المسابقة الرئيسية

عمل أول

المملكة

The Kingdom

جوليان كولونا | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 110 د

في كورسيكا عام 1995، يحل الصيف الأول بعدما بلغت ليزيا المراهقة. يقتحم مجهول حياتها ويأخذها إلى فيلا معزولة حيث يختبئ والدها وسط عشيرته، وتندلع حرب تُقوِّي رابطة الأب والابنة.

مهرجان كان السينمائي: مسابقة نظرة ما

عمل أول

مَن لا أفارقه

My Everything

آن صوفي بايلي | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 95 د

تعيش مونا مع ابنها جويل، الذي يُقال عنه "بطيء الاستيعاب". يحب جويل زميلة عمله التي تعاني أيضًا من إعاقة. وعندما تعلم مونا بعلاقتهما، تتفكك الرابطة بينها وبين جويل.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي: مسابقة آفاق

عمل أول

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.