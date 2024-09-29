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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته السابعة في مؤتمر صحفي اليوم

مهرجان الجونة السينمائي،
مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

تعقد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في تمام الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من عمر المهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الجونة في الفترة من 24 أكتوبر المقبل وحتى 1 نوفمبر 2024. 

مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي 

ومن المقرر أن يتم الكشف خلال المؤتمر عن الأعمال المشاركة والمتنافسة في مسابقات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، وكافة تفاصيل الدورة الجديدة. 

تكريم محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي  

وفي وقت سابق، كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان.

ويأتي ذلك احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

مهرجان الجونة السينمائي يعلن تكريم محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي

سوق الجونة السينمائي.. فرصة لصُناع السينما والمنتجين والموزعين

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