شاهد البوستر الرسمي للدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن البوستر الرسمي للدورة السابعة من عمر المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر المقبل حتى 1 نوفمبر 2024.

البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

ويجسد البوستر السينما كمنارة عالمية للأمل، حيث تقدم للجماهير نافذة لرؤية عالم ينتصر فيه الحب والعدالة والصمود.

ويُظهر العمل الفني شابة تقف أمام نافذة مقوسة، تتأمل شروق الشمس الهادئ فوق البحر، في مشهد يرمز إلى الأمل الذي يغذي روح المهرجان هذا العام.

تكريم محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن في وقت سابق عن تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان.

ويأتي ذلك احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة "البطريق للإنتاج الفني" التي أسسها في التسعينيات، أو كان في الإعلام عبر مجلة "الفن السابع" التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.

أول فيلمين مصريين من اختيارات المهرجان لهذا العام

وأعلن المهرجان في وقت سابق أيضا، عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لدورة هذا العام وهما: "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، والذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و"الفستان الأبيض" العمل الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعبرت أسرة مهرجان الجونة السينمائي عن فخرها بأن فيلم "رفعت عيني للسما" كان مشاركًا في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقًا) في دورة المهرجان السادسة، وتلقى دعمًا في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتم العرض الأول للفيلم في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي، حيث حصل على جائزة العين الذهبية، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة.

ويتابع الفيلم مجموعة من الفتيات في قرية صغيرة في صعيد مصر قُمن بتكوين فرقة مسرحية تجوب الشوارع في تحدٍ لتقاليد المجتمع المحافظ.

أما الفيلم الروائي "الفستان الأبيض" فتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة وإعادة اكتشاف علاقتها بها.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.