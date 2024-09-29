الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تسقط 125 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

حرب روسيا واوكرانيا،فيتو
حرب روسيا واوكرانيا،فيتو

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 125 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.

اسقاط 67 مسيرة أوكرانية 

وجاء في بيان الوزارة: "تم إسقاط 67 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فولجوجراد، و17 فوق مقاطعة بيلجورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و18 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة في مقاطعة كورسك، وواحدة في إقليم كراسنودار، و3 فوق بحر آزوف".

 توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

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