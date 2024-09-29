روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

قال العقيد المتقاعد ورئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" الروسية فيكتور موراخوفسكي، إن روسيا تعمل على تطوير مجمع روبوتي بري ثقيل جديد، وذلك في إطار برنامج "شتورم" للتصاميم التجريبية.

وأوضح العقيد أن منصة دبابة "تي – 72" تشكل أساسا للروبوت البري الثقيل، مشيرا إلى أن تلك الدبابة رخيصة الثمن نسبيا وتتميز بأمان وقابلية عالية للحركة والحماية الجيدة.

يما يتعلق بالأسلحة التي يحتمل أن تحملها الدبابة الآلية فقد تمت تجربة منظومة "شميل-إم" المضادة للدبابات، ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، والذخائر الحرارية عيار 220 ملم التابعة لمنظومة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة)، ومدفع الدبابة عيار 125 ملم من طراز 2А46 مع ماسورة قصيرة، فضلا عن منظومة قيادة النيران الموجودة في دبابتي "تي – 90 إم" و"تي – 14 أرماتا".

وتستخدم في المشروع كذلك مستشعرات مختلفة تسمح بالسير الأوتوماتيكي داخل رتل وتقييم احتمالات اجتياز حواجز في الطريق وعلى الأراضي الوعرة، كما تستخدم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي القائمة على الشبكات العصبية المدربة.