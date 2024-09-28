وست هام يتعادل مع برينتفورد 1-1 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق برينتفورد مع فريق وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح برينتفورد التسجيل مبكرا عن طريق برايان مبيمو، بعدما أضاف الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، وادرك توماس سوستشيك هدف التعادل لفريق وست هام في الدقيقة 54.

تشكيل وست هام أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام وست هام

ترتيب وست هام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط، فيما يتواجد وست هام يونايتد في المركز الرابع عشر بـ 5 نقاط.

