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رياضة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ونيوكاسل
مانشستر سيتي ونيوكاسل

الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي مع نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر سيتي اللاعب جوسكو جفارديول في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ نيوكاسل اللاعب أنتوني جوردون عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يواصل مانشستر سيتي تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 14 نقطة فيما يأتي نيوكاسل بالمركز الخامس برصيد 11 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ونيوكاسل 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ونيوكاسل كالتالي:

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت المصري).

إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت مصر).

نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت ومصر).

ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت مصر).

 

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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