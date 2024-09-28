النيابة تأمر بضبط صاحب طرد يحتوي على مواد مخدرة في مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بسرعة ضبط واحضار مالك طرد يحتوي علي مواد مخدرة تم ضبطه في مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكن رجال جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد، بالتنسيق مع إدارتى مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس.

ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد ايجيبت اكسبريس فيديكس برئاسة جون جميل فوزي مدير الجمرك اشتبه ياسر أحمد محمود مدير التعريفة بالوردية المسائية ومحمد فتحي محمد مدير الإدارة في طرد شخصي عبارة عن عبوة كاكاو واردة من التشيك لاختلاف الوزن.

وتم تكليف أحمد مجدى مدير التعريفة وشريف أبو زيد مأمور الحركة لمعاينة الطرد بحضور اللجنة فتلاحظ وجود حشو داخل عبوة الكاكاو رغم أنها محكمه الغلق فتم فتح العبوه فتبين وجود كيس معتم أسود اللون غير مدون عليه بيانات بفتحه تبين أن بداخله ١٣٠ جرام من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدرة، بالعرض علي مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة أفاد ان المادة المضبوطة هى مخدر الآيس.

وتبلغ قيمة المضبوطات ١٥٠ ألف جنيه.

وقرر محمد محمود المدير العام اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على هالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف علي قرية البضائع.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.