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اقتصاد

4 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول خلال أسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 4 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات، خلال الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 1.35 مليار جنيه. 

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه. 

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة تداول بلغت 1.08 مليار جنيه. 

- مجموعة اي اف جي القابضة بقيمة تداول بلغت 989 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات  الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 38609 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.

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