السجن عامين لخادمة بتهمة سرقة شقة تاجر في الساحل
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن عامين لخادمة في سرقة أموال من شقة سكنية ملك تاجر في الساحل.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من تاجر يفيد بسرقة مبلغ مالي من مسكنه ولم يشتبه في أحد.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة لسرقتها (مبلغ مالى) من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الساحل، حال قيامها بتنظيف الشقة.
وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلغ المالى المسروق – 3 هواتف محمول - سماعة إير بودز) بمحل سكنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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