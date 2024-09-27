أخبار الاقتصاد اليوم، الشيري مافا بـ 472 جنيهًا، تعرف على أسعار الطماطم اليوم بالأسواق، كيا تجري تحديثات في أنظمة شحن السيارات الكهربائية، تباين أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

مطالب الغرف التجارية من الحكومة: فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص..الاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي.. تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري

طالبت الغرف التجارية الحكومة بمواصلة الجهود لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ من أجل مواجهة الأزمات الراهنة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق آمال الشعب المصري في تحسين الأوضاع.

فما هي أبرز مطالب الغرف التجارية من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة؟

الشعب المصري يعول الكثير من الآمال على الحكومة وبرنامجها

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن الشعب المصري والمجتمع بجميع فئاته يعول الكثير من الآمال على الحكومة وبرنامجها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل الأزمات الراهنة المحيطة من الخارج، التي تلقي بظلالها على جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية للمواطن.

جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة

أوضح أنه جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة لإرسالها للبرلمان بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

المهندس أسامة الشاهد، فيتو

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقا لآخر تحديث لها من خلال شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4130 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3615 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3098 جنيها.

الصناعات الهندسية تشكل وفودا من مصنعي البوتجاز لزيارة اول مصنع لانتاج محابس الأمان

قامت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس باتحاد الصناعات بزيارة إلى مصنع Abd التابع للهيئة العربية للتصنيع والمتخصص في إنتاج محابس البوتجاز بدعوة من اللواء مهندس ياسر محمد عطية رئيس مجلس إدارة المصنع للتعرف على خطوط الإنتاج ومواصفات المحابس التي يتم تصنيعها ووضع الرؤيا للمحابس المطلوبة.

جاءت الزيارة بدعوة من الهيئة العربية للتصنيع وشارك في الزيارة كل من المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وممثلي عدد 5 شركات من شركات الأجهزة المنزلية المتخصصة في تصنيع البوتجاز.

كيلو الشيري مافا بـ 472 جنيهًا، تعرف على أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

تباينت أسعار الطماطم اليوم ما بين استقرارها في سوق الجملة، وانخفاض سعرها في الأسواق الشعبية، مقابل تسجيلها ارتفاعًا جديد في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، وهذا فيما يخص الطماطم البلدي.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم الشيري مافا تسجل 472 جنيهًا للكيلو

أما الطماطم الكريزية أو الشيري، فسجلت ارتفاعات كبيرة في الأسواق ليصل سعر طماطم شيري مافا إلى 472 جنيهًا للكيلو، فيما استقرت أسعار الطماطم الأورجانيك.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة انكوردج للاستثمارات لاستعرض مشروعاتها الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة انكوردج للاستثمارات ضم الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والمهندس شريف زايد مدير إدارة التطوير بالشركة حيث تناول اللقاء التعريف بالشركة واستثماراتها الحالية بالسوق المصري وخططها للتوسع في تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

واستعرض اللقاء التوجهات الحالية للشركة لإقامة مشروعات صناعية في مجالات البتروكيماويات والتعدين في مصر، حيث قطعت الشركة شوطا كبيرا في إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بالاستعانة بأكبر الشركات الاستشارية الدولية.



وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها وإتاحة كافة إمكاناتها لمعاونة الشركة في كافة المراحل وخاصة فيما يتعلق بإقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة وحصوله على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)

كيا تجري تحديثات في أنظمة شحن السيارات الكهربائية

سيارات كيا، يعتبر شحن السيارات الكهربائية من أهم الأجهزة التي تهتم بها مصانع السيارات في التصميم الحديث خاصة في الوقت الحالي، لمنافسة كبرى الشركات الألمانية في تصميم السيارات.

وأظهر كيا أبرز التقنيّات الحديثة التي لحقت بسيارتها EV9 موديل 2025، حيث يتم توفير ثلاثة محولات مختلفة وتقدر كيا أن يبدأ تسليم أجهزة الشحن في أوائل عام 2025.

زودت كيا بمنفذ NACS القدرة على الشحن على شواحن CCS DC الموجودة حاليًا. والخيار الثالث هو محول J1772 إلى NACS ويتعلق هذا بالشحن المنزلي. وسيسمح “J-plug” لسيارتك كيا بالشحن بالتيار المتردد على أي شاحن من المستوى 2، مما يمنح المستخدم النهائي راحة الشحن في المنزل. تستخدم شواحن المستوى 2 كهرباء تيار متردد بقوة 240 فولتًا عادةً في نطاق 6.2-19.2 كيلووات، وهي قادرة على شحن بطارية متوسطة الحجم بالكامل طوال الليل.

تباين أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار البيض اليوم، تباينت أسعار البيض في الأسواق، ما بين سعره في بورصة الدواجن ومحال الجملة والنصف جملة؛ فضلًا عن سعر البيض في منافذ وزارتي التموين والزراعة بعد تطبيق مبادرة خفض أسعاره.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

مبادرة طرح طبق البيض بـ 150 جنيهًا في المنافذ

يشار إلى أن شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أعلنت طرح 6 آلاف طبق بداية من السبت 21 سبتمبر الجاري، سعر طبق البيض ضمن المبادرة يبلغ 150 جنيهًا؛ بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.