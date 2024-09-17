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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يطالب بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية

 طالب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق  الاتحاد العام للغرف التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.

 

المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار

 أشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا  أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

 

أوضح  الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل  التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.

أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.

 

الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات المبادرة 

 أكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.

وأوضح أمين صندوق  الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، حيث توفر لمصر سيولة من النقد الأجنبي والعملة الصعبة تدخل للدولة باستمرار، وهو ما يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.

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