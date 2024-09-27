اجتماع مشترك بين التمثيل التجاري بروما وهيئة التجارة الإيطالية
اجتمع الوزير المفوض التجاري محمد السيد ر ئيس المكتب التجاري المصرى بروما مع Lorenzo Galanti الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ هيئة التجارة الإيطالية ITA، حيث تم استعراض دور التمثيل التجاري والمكاتب التجارية بالخارج وطبيعة عملهم، وكذلك طبيعة عمل هيئة التجارة الايطالية وبحث سبل التعاون المشترك.
أهمية مصر كشريك اقتصادى وتجارى هام لإيطاليا
أكد Galanti الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة التجارة الايطالية ITA، أهمية مصر كشريك اقتصادى وتجارى هام لإيطاليا بالإضافة إلى إطلاق خط الرورو مؤخرًا بين البلدين حيث تعد مصر ضمن الدول ذات الأولوية لإيطاليا.
كما تم استعراض انشطة الهيئة الايطالية للتجارة في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري وكذا العام القادم والتي تتمثل في المشاركة في عدد من المعارض وتنظيم عدد من الفاعليات والتأكيد على اهتمام الجانبين بنجاح تشغيل خط الشحن السريع الرورو.
أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات مع إيطاليا
أكد الوزير المفوض التجاري محمد السيد رئيس المكتب التجارى فى روما، أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات من ضمنها إدارة المطارات وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى إمكانات التعاون في مجال التصنيع المشترك في قطاع مستحضرات التجميل.
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